«Локомотив-Кубань» расторг контракт с Владиславом Трушкиным

Краснодарский «Локомотив-Кубань» расторг контракт с форвардом Владиславом Трушкиным, сообщает официальный сайт команды.



«К сожалению, игрок не успел полностью восстановиться после травмы плеча к началу тренировочных сборов нашей команды. Мы вынуждены расторгнуть контракт. Но, возможно, мы не прощаемся. Желаем Владиславу скорейшего выздоровления и полной реабилитации!» — гласит сообщение пресс-службы команды.



Трушкин подписал контракт с краснодарским клубом в начале июля 2021 года. Соглашение было заключено по схеме «1+1». В разные годы форвард выступал за «Спартак-Приморье» (Владивосток), «Енисей» (Красноярск), УНИКС (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург).



В 2017 и 2020 годах Трушкин принимал участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.