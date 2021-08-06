«Локомотив-Кубань» расторг контракт с Владиславом Трушкиным
Поделиться
Краснодарский «Локомотив-Кубань» расторг контракт с форвардом Владиславом Трушкиным, сообщает официальный сайт команды.
«К сожалению, игрок не успел полностью восстановиться после травмы плеча к началу тренировочных сборов нашей команды. Мы вынуждены расторгнуть контракт. Но, возможно, мы не прощаемся. Желаем Владиславу скорейшего выздоровления и полной реабилитации!» — гласит сообщение пресс-службы команды.
Трушкин подписал контракт с краснодарским клубом в начале июля 2021 года. Соглашение было заключено по схеме «1+1». В разные годы форвард выступал за «Спартак-Приморье» (Владивосток), «Енисей» (Красноярск), УНИКС (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург).
В 2017 и 2020 годах Трушкин принимал участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.
Комментарии
- 6 августа 2021
-
11:42
-
10:54
-
09:23
-
08:12
-
00:48
- 5 августа 2021
-
23:46
-
23:46
-
22:16
-
21:59
-
20:51
-
19:50
-
18:57
-
18:46
-
18:14
-
18:02
-
17:42
-
17:38
-
16:29
-
16:11
-
16:05
-
15:49
-
14:55
-
13:31
-
13:02
-
12:12
-
11:24
-
10:44
-
09:25
-
09:05
-
07:04
-
06:59
-
00:30
- 4 августа 2021
-
23:50
-
23:23
-
22:58
Партнерский контент