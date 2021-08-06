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7-кратный чемпион НБА обрушился с критикой на Кавая Леонарда

7-кратный чемпион НБА обрушился с критикой на Кавая Леонарда
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Семикратный чемпион НБА Роберт Орри раскритиковал форварда Кавая Леонарда, отказавшегося от последнего года в контракте с «Лос-Анджелес Клипперс».

«На месте болельщиков «Клипперс» я был бы очень зол на Леонарда. Он сидит и ждёт, пытаясь понять, что получают другие парни на рынке, думает, что бы сделать ему самому. Это несправедливо по отношению к команде», — цитирует Орри Clutch Points.

Ранее Кавай Леонард решил отказаться от опции игрока на $ 36 млн и вышел на рынок свободных агентов.

Леонард в это межсезонье может подписать 4-летний контракт на $ 176,2 млн или заключить соглашение на один сезон, чтобы в 2022 году претендовать на 5-летнее продление на сумму $ 235 млн.

Другие клубы-претенденты не могут предложить ему столь высокую зарплату. В июле Леонард перенёс операцию по поводу частичного разрыва крестообразной связки колена, который получил по ходу плей-офф НБА. В 52 матчах регулярного чемпионата форвард в среднем набирал 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передачи.

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