«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Сергеем Долининым

Краснодарский «Локомотив-Кубань» объявил о продлении контракта с лёгким форвардом Сергеем Долининым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 21-летним баскетболистом заключено по схеме «2+3».



«Сергей много работает и, что закономерно, быстро прогрессирует на уровне взрослого, мужского баскетбола. Он достаточно хорошо проявил себя в плей-офф Единой Лиги ВТБ, особенно эффективно сыграв в защите с лидерами команд-соперников. Мы придерживаемся курса подготовки собственных воспитанников. Поэтому довольны тем, что как игрок он сформировался в структуре резерва «Локомотива-Кубань». Сергей — яркий пример того, как усердной работой и самоотдачей можно добиться места в основной команде», — прокомментировал подписание контракта президент клуба Андрей Ведищев.



«Очень рад продолжить сотрудничество с баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань», в котором работают специалисты высокого класса. В этом клубе я прогрессирую и становлюсь сильнее каждый день. Благодарен руководству клуба и тренерскому штабу за доверие и постараюсь оправдать их надежды. Настрой на сезон, как всегда, боевой, буду выкладываться на все сто процентов и делать всё, чтобы быть полезным команде!» — отметил Сергей Долинин.