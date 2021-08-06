«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Сергеем Долининым

Краснодарский «Локомотив-Кубань» объявил о продлении контракта с лёгким форвардом Сергеем Долининым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 21-летним баскетболистом заключено по схеме «2+3».
«Сергей много работает и, что закономерно, быстро прогрессирует на уровне взрослого, мужского баскетбола. Он достаточно хорошо проявил себя в плей-офф Единой Лиги ВТБ, особенно эффективно сыграв в защите с лидерами команд-соперников. Мы придерживаемся курса подготовки собственных воспитанников. Поэтому довольны тем, что как игрок он сформировался в структуре резерва «Локомотива-Кубань». Сергей — яркий пример того, как усердной работой и самоотдачей можно добиться места в основной команде», — прокомментировал подписание контракта президент клуба Андрей Ведищев.
«Очень рад продолжить сотрудничество с баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань», в котором работают специалисты высокого класса. В этом клубе я прогрессирую и становлюсь сильнее каждый день. Благодарен руководству клуба и тренерскому штабу за доверие и постараюсь оправдать их надежды. Настрой на сезон, как всегда, боевой, буду выкладываться на все сто процентов и делать всё, чтобы быть полезным команде!» — отметил Сергей Долинин.
- 6 августа 2021
-
15:00
-
13:48
-
13:01
-
11:42
-
10:54
-
09:23
-
08:12
-
00:48
- 5 августа 2021
-
23:46
-
23:46
-
22:16
-
21:59
-
20:51
-
19:50
-
18:57
-
18:46
-
18:14
-
18:02
-
17:42
-
17:38
-
16:29
-
16:11
-
16:05
-
15:49
-
14:55
-
13:31
-
13:02
-
12:12
-
11:24
-
10:44
-
09:25
-
09:05
-
07:04
-
06:59
-
00:30