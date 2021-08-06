Стали известны новые подробности конфликта Бена Симмонса и «Филадельфии», сообщает Complex Sports. Ранее стало известно, что Симмонс запросил обмен из клуба и не общается с руководством команды. Однако, как сообщает источник, Симмонс не отвечает на звонки партнёра по команде Джоэла Эмбиида. Эмбиид пытался дозвониться до Симмонса уже несколько раз.



Кроме того, как сообщает инсайдер из Филадельфии Джейсон Дюмас, Симмонс не хочет, чтобы его обменяли в «Портленд Трэйл Блейзерс» или «Торонто Рэпторс», а желает оказаться в одном из калифорнийских клубов НБА.



Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.



Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.