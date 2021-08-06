Японская баскетболистка Руи Матида установила исторический рекорд Олимпиады
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Разыгрывающая сборной Японии Руи Матида в матче полуфинала Олимпиады с Францией (87:71) записала на свой счёт 9 очков и совершила 18 результативных передач. Такой показатель успешных ассистов стал новым рекордом Олимпийских игр.
Ранее на Олимпиаде в Токио разыгрывающая сборной США Сью Берд записала на свой счет 13 результативных передач в первом матче олимпийского турнира в Токио против Нигерии (81:72). Бёрд выдала лучший результат с 1996 года, когда её соотечественница Тереза Эдвардс установила олимпийский рекорд (15). Матида сумела побить рекорд Эдвардс на Играх в Токио.
В финале Олимпиады сборная Японии встретится с США, который ранее разгромили Сербию (79:59). В матче за третье место сыграют Франция и Сербия.
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