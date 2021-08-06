3-кратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» выбирает между тремя клубами.

Форвард Андре Игудала рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры в НБА. После открытия рынка свободных агентов форвард выбирает между «Бруклин Нетс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания в своём «твиттере».

Ранее появилась информация, что «Уорриорз» могут в ближайшее время подписать качественных ветеранов, об этом рассказал владелец команды Джо Лэйкоб.

Напомним, что в прошедшем сезоне игрок выступал за «Майами Хит». 37-летний форвард стал свободным агентом после того как клуб из Флориды отказался от опции продления контракта Андре Игуодалы на следующий сезон стоимостью $15 млн. Средние показатели форварда в прошлом сезоне НБА составили 4,4 очка, 3,5 подбора и 2,3 передачи. «Хит» расчистил платёжную ведомость, для подписания разыгрывающего Кайла Лоури.