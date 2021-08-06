«Партизан» усилился игроком «Голден Стэйт»

Тяжёлый форвард Ален Смаилагич подписал контракт с белградским «Партизаном».Об этом в «твиттере» сообщил инсайдер Маттео Андреани.

«Голден Стэйт Уорриорз» выбрали 20-летнего форварда на драфте НБА 2019 года во втором раунде под 39-м номером, где он провёл два сезона. За два сезона в «Уорриорз» 20-летний форвард сыграл 30 матчей, набирая 3,0 очка и 1,5 подбора в среднем за игру.

Ранее соглашение с «Партизаном» подписал тяжёлый форвард Зак Ледей, покинувший «Милан», а также Родион Куруц, который был отчислен «Милуоки Бакс» в мае этого года. Прежде сербский клуб подписал контракт с лучшим скорером «Милана» Кевином Пантером, которого связывали с интересом со стороны ЦСКА.

Напомним, «Партизан» также интересуется защитником «Шарлотт Хорнетс» Брэдом Уонамейкером, к которому проявляет интерес московский ЦСКА. По данным итальянского издания, 31-летним американцем также интересуется «Виртус».