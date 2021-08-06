Реджи Джексон определился с клубом

Разыгрывающий Реджи Джексон подписал двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Это максимальная сумма, которую «Клипперс» могли заплатить Джексону по правилам коллективного договора с учётом наличия прав Бёрда на игрока и ограниченного свободного пространства в платёжной ведомости. Интерес к Джексону также проявляли «Нью-Орлеан Пеликанс», «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс» и «Денвер Наггетс».



31-летний Джексон в прошлом сезоне в составе «Клипперс» набирал в среднем 10,7 очка, 2,9 подбора и 3,1 передачи в матчах регулярного чемпионата НБА. Ожидается, что в ближайшее время «Клипперс» объявят о продлении контракта с форвардом Каваем Леонардом, но точные условия сделки остаются неясными.