Реджи Джексон определился с клубом

Разыгрывающий Реджи Джексон подписал двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Это максимальная сумма, которую «Клипперс» могли заплатить Джексону по правилам коллективного договора с учётом наличия прав Бёрда на игрока и ограниченного свободного пространства в платёжной ведомости. Интерес к Джексону также проявляли «Нью-Орлеан Пеликанс», «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс» и «Денвер Наггетс».
31-летний Джексон в прошлом сезоне в составе «Клипперс» набирал в среднем 10,7 очка, 2,9 подбора и 3,1 передачи в матчах регулярного чемпионата НБА. Ожидается, что в ближайшее время «Клипперс» объявят о продлении контракта с форвардом Каваем Леонардом, но точные условия сделки остаются неясными.
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