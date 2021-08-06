«Бруклин» совершил новый трансфер

Атакующий защитник Деандре Бембри согласовал условия контракта с «Бруклин Нетс». Об этом в «твиттере» сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски.

Контракт будет подписан на один год. 27-летний игрок провёл прошлый сезон за «Торонто Рэпторс». В 51 матче он набирал в среднем 5,7 очка, 2,9 подбора, 2,1 передачи и 1,0 перехвата. До «Рэпторс» Бембри провёл четыре года в «Атланте Хоукс». Бембри был выбран на драфте 2016 года под общим 21 номером.

Напомним, что «Бруклин» не предложил новый контракт защитнику Майку Джеймсу. У Майка действующий контракт с московским ЦСКА до 2023 года. В прошедшем регулярном чемпионате НБА Джеймс провёл за «Бруклин» 13 матчей. Игрок набирал 7,7 очка, 2,5 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру. В плей-офф игровое время игрока сократилось почти в два раза. В матчах навылет игрок набирал в среднем 3,7 очка, 1,3 передачи и 1,8 подбора.