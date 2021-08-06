Дэмьен Лиллард объяснил, почему на Олимпиаде сложнее набирать очки, чем в НБА

Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» и сборной США Дэмьен Лиллард объяснил, почему на международных турнирах сложнее набирать очки.
«Я понимаю, почему НБА легче забивать, чем в турнирах за сборную. Лучшие скореры в НБА часто бросают трёхочковые с фолом, однако ФИБА не даёт фолы в похожих моментах, здесь более силовой баскетбол. Кроме того, здесь не свистят за нарушение трёх секунд в защите, поэтому игра под кольцом становится более скучной. В НБА намного больше вещей, которые облегчают набор очков» — цитирует игрока Fadeaway World.
Напомним, ранее сообщалось, что Лиллард может покинуть «Портленд», несмотря на долгосрочный контракт с клубом, и использовать тактику Джеймса Хардена, который добился ухода из «Хьюстон Рокетс». Не так давно Лиллард разместил в своём «твиттере» фото, сделанное в Лос-Анджелесе. На нём было изображено, как он встречался с лидерами «Лейкерс» Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. В Сети посчитали, что Дэмьен намекнул на желание перейти в «Лейкерс».
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