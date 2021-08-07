Дэмьен Лиллард прокомментировал действия «Трэйл Блэйзерс» в межсезонье

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард прокомментировал отсутствие громких ходов от клуба в межсезонье.
«Честно говоря, я не слишком углублялся в эту тему. Я был сосредоточен на игре за сборную. Есть много вещей, которые мне неподвластны. Когда ты выходишь на рынок свободных агентов, может произойти что угодно. Никто не знает, где окажется игрок, и зачем он туда пошел. Вы просто разговариваете и пытаетесь убедить его присоединиться к вашей команде. Очевидно, что в этот раз мы не смогли заполучить парней, которых хотели бы. Вы просто проходите по списку игроков, которые вам нравятся и которые не связаны контрактом с другой командой, и подписываете тех, кто хочет участвовать в том, что вы делаете. И я думаю, что именно это мы и делали», — цитирует Лилларда Basketball News.
Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка, 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата и 34,3 очка, 10,2 передачи за 41,3 минуты в шести играх плей-офф. «Блэйзерс» проиграли «Денвер Наггетс» (2-4) в первом раунде плей-офф, что сразу же вызвало вопросы о будущем Лилларда. Дэмьен оставался в «Портленде» главным образом из-за сильных связей с фанатами.
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