Маркус Смарт получил предложение контракта на $ 68 млн

Маркус Смарт может подписать новый контракт с «Бостон Селтикс», соглашение будет рассчитано на 4 года со средней зарплатой $ 17 млн за сезон, об этом сообщил журналист The Boston Herald Марк Мерфи.
Публикация доступна в «твиттере» Марка Мёрфи.
Клуб ждет ответ от агента игрока. У Смарта остался последний год по контракту, за который он должен заработать 13,84 млн долларов.
В прошедшем сезоне Маркус набирал 13,1 очка и 5,7 передачи за игру, реализуя 33% трехочковых.
Сообщалось, что Смарт интересен «Далласу» и «Майами».
Ранее стало известно, что центровой Энес Кантер подписал однолетний контракт на 2,7 млн долларов с «Селтикс». Турецкий баскетболист решил вернуться в клуб, за который ранее выступал в сезоне-2019/2020.
В прошлое межсезонье «Бостон» обменял Кантера в «Портленд Трэйл Блэйзерс». В составе «Блэйзерс» Энес вышел на площадку во всех 72 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 11,2 очка, 11,0 подбора и 1,2 передачи.
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