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Фрэнк Вогель продлил контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лейкерс» приняли решение по главному тренеру. Леброн Джеймс отреагировал
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«Лос-Анджелес Лейкерс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Фрэнком Вогелем.

Подробности соглашения не сообщаются. Вогель возглавил «Лейкерс» в 2019 году и в первом же сезоне привёл к чемпионскому титулу в НБА. Вогель показал результат 94-49 в матчах регулярного чемпионата во главе «Лейкерс» и 18-9 в плей-офф. В прошлом сезоне лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пропустили значительный период из-за травм. «Лос-Анджелес» стал седьмым в регулярке и пробивался в плей-офф через турнир плей-ин, обыграв «Голден Стэйт Уорриорз». В первом раунде плей-офф «Лейкерс» уступили «Финикс Санз» (2-4).

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил тренера с продлением контракта на своей странице в «Твиттере».

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