Владимир Гомельский назвал недостатки двух игроков ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о недостатках двух игроков ЦСКА, ответив на соответствующие вопросы пользователей своего сайта. Речь пошла о Джоэле Боломбое и Торнике Шенгелии.
«Владимир Александрович, а Боломбой, на ваш взгляд, способен ещё прибавить? Или надежда на свои физические данные под кольцом — это всё, на что он может надеяться?» — поинтересовались у Владимира.
«Конечно, может. Главное, ветер из головы выгнать и начать играть по ситуации. Завершать атаки он умеет, индивидуально защищаться — умеет, принимать правильные и своевременные решения — не умеет. Этому можно научиться», — ответил Гомельский.
«В чём же, на ваш взгляд, стоит прибавить Торнике, чтобы быть ещё полезнее?» — спросили у Владимира.
«При получении мяча в позиции лицом к кольцу и на трёхочковой дуге, и даже на дистанции 4-5 метров от кольца у Торнике первой опцией является попытка прохода. То есть он может сделать финт на бросок, но думает всё равно о проходе под кольцо. К этому привыкли соперники. Если бы Шенгелия научился чередовать опции, ему было бы полегче в нападении 1х1. Второй момент — передача. И я не говорю о короткой скидке. А о передаче на противоположный фланг, где вполне в одиночестве может находиться партнёр. Над этой передачей (надёжностью этой передачи) надо работать», — высказал мнение специалист.
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