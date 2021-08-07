Стала известна вероятная причина невнятной игры Дэмьена Лилларда на ОИ в Токио
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Разыгрывающий сборной США и «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард выступал на Олимпийских играх в Токио с повреждением в области брюшной полости. Об этом, ссылаясь на источники, в своём «твиттере» сообщил инсайдер Шэмс Чарания.
По возвращении в США Лилларду предстоит пройти медицинское обследование. Игрок принял решение не прекращать выступление на Играх, чтобы помочь команде завоевать золотые медали.
В среднем за матч на баскетбольном олимпийском турнире Лиллард набирал 11,2 очка, совершал 2,7 подбора и выполнял 3,2 передачи. В финальной встрече сборная США со счётом 87:82 победила национальную команду Франции.
После победы в решающем матче впечатлениями поделился американский форвард Кевин Дюрант.
Новость по темеКевин Дюрант высказался о победе США на Олимпиаде в Токио
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