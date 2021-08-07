Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич получит супермаксимальный контракт сразу по прилёте с Олимпиады

Лука Дончич получит супермаксимальный контракт сразу по прилёте с Олимпиады
Комментарии

Специальный советник «Даллас Маверикс» Дирк Новицки, владелец клуба Марк Кьюбан, главный тренер Джейсон Кидд, генеральный менеджер Нико Харрисон, а также ассистент генерального менеджера Майкл Финли планируют на следующей неделе отправиться в Словению, чтобы предложить Луке Дончичу продление контракта. Об этом, ссылаясь на источники, в своём «твиттере» сообщил обозреватель Марк Стайн.

Речь идёт о пятилетнем соглашении на сумму более $ 200 млн.

Напомним, сегодня, 7 августа, на Олимпиаде в Токио словенские баскетболисты в матче за бронзовые медали сыграют с национальной командой Австралии. Начало встречи — в 14:00 мск. Обладателями золотых наград стали баскетболисты сборной США. В финале американцы со счётом 87:82 обыграли соперников из Франции.

Новость по теме
Стало известно, что Николя Батюм сказал Луке Дончичу после полуфинала Олимпиады
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021