Лука Дончич получит супермаксимальный контракт сразу по прилёте с Олимпиады

Специальный советник «Даллас Маверикс» Дирк Новицки, владелец клуба Марк Кьюбан, главный тренер Джейсон Кидд, генеральный менеджер Нико Харрисон, а также ассистент генерального менеджера Майкл Финли планируют на следующей неделе отправиться в Словению, чтобы предложить Луке Дончичу продление контракта. Об этом, ссылаясь на источники, в своём «твиттере» сообщил обозреватель Марк Стайн.



Речь идёт о пятилетнем соглашении на сумму более $ 200 млн.



Напомним, сегодня, 7 августа, на Олимпиаде в Токио словенские баскетболисты в матче за бронзовые медали сыграют с национальной командой Австралии. Начало встречи — в 14:00 мск. Обладателями золотых наград стали баскетболисты сборной США. В финале американцы со счётом 87:82 обыграли соперников из Франции.

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