Эксперт: Кевин Дюрант — величайший в истории олимпийской сборной США. Ты смотришь, Леброн?
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Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс комплиментарно отозвался о форварде сборной США Кевине Дюранте после победы американских баскетболистов в финале Олимпийских игр в Токио в матче с национальной командой Франции.
Бэйлесс упомянул лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, отказавшегося принимать участие в Олимпиаде.
«Без вопросов. Кевин Дюрант — величайший баскетболист в истории олимпийской сборной США. Наш лучший бомбардир и величайший лидер. Три олимпийских золота и MVP чемпионата мира ФИБА. Ты смотришь, Леброн?» — написал Бэйлесс на своей официальной странице в «Твиттере».
В матче за бронзу встречались сборные Австралии и Словении — со счётом 107:93 победу праздновали австралийские баскетболисты.
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