Эксперт: Кевин Дюрант — величайший в истории олимпийской сборной США. Ты смотришь, Леброн?

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс комплиментарно отозвался о форварде сборной США Кевине Дюранте после победы американских баскетболистов в финале Олимпийских игр в Токио в матче с национальной командой Франции.

Бэйлесс упомянул лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, отказавшегося принимать участие в Олимпиаде.



«Без вопросов. Кевин Дюрант — величайший баскетболист в истории олимпийской сборной США. Наш лучший бомбардир и величайший лидер. Три олимпийских золота и MVP чемпионата мира ФИБА. Ты смотришь, Леброн?» — написал Бэйлесс на своей официальной странице в «Твиттере».



В матче за бронзу встречались сборные Австралии и Словении — со счётом 107:93 победу праздновали австралийские баскетболисты.