Лука Дончич объяснился после того, как не завоевал медаль на Олимпиаде в Токио

Защитник сборной Словении Лука Дончич прокомментировал поражение сборной Словении в матче за бронзовые медали Олимпийских игр в Токио с национальной командой Австралии.
«Респект Австралии. Они играли потрясающе, я не могу сказать иначе. Было ощущение, что они не пропускали ни одного броска, и, очевидно, заслужили победу, потому что играли лучше, чем мы. Я действительно горжусь нашей командой, но мне обидно за болельщиков в нашей стране. Все болели за нас, мы хотели ответить им завоёванной медалью, хотели выиграть.
Мы были слишком эмоциональны в обеих решающих играх, особенно я. Мне нужно извлечь урок, не стоит себя так вести. Мы играли за нашу страну с населением в два миллиона человек и хотели завоевать медаль. Можете мне поверить, мы действительно выложились на полную», — приводит слова Луки Дончича официальный сайт ФИБА.
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