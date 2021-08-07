Стив Керр назвал лучшего игрока Олимпиады в Токио

Главный тренер «Уорриорз» и ассистент в сборной США Стив Керр назвал Кевина Дюранта лучшим игроком баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Токио.

«Он бесстрашный. Я уже говорил это раньше: он самый опытный баскетболист на свете. Я серьёзно. Нет никого его роста, кто сочетал бы в себе навыки бросков, дриблинга и такой атлетизм. Никто никогда не видел чего-то подобного до этого.



Олимпиада стала прекрасным примером того, почему нужны лучшие игроки, чтобы побеждать и завоёвывать титулы. Кевин Дюрант — лучший игрок на турнире. Когда он здоров, как сейчас, нет никого даже близко похожего на него», — приводит слова Стива Керра журналист Тим Рейнольдс в своём «твиттере».

В матче за золотые медали Олимпийских игр американцы со счётом 87:82 обыграли соперников из сборной Франции.