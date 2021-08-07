В сборной Франции назвали причину поражения от США в финале Олимпиады

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле прокомментировал поражение своих подопечных в матче финала олимпийского турнира со сборной США.

«Следует помнить две вещи — боль от невозможности обыграть американцев и их празднование в конце, на которое они имели полное право. Это должно делать нам больно, чтобы мы могли заняться поиском тех мелочей, которых нам не хватило для высшей награды.

О чём речь? В третьей четверти мы допустили несколько мелких ошибок. Мы изменили свой стиль игры и допустили ненужные потери, за что были незамедлительно наказаны. После этого мы ещё могли контролировать ситуацию. Руди Гобер в лучшие дни может бросать штрафные лучше. Но стратегия американцев заключалась в том, чтобы отправить его на линию обороны.

Кроме того, Кевин Дюрант творил просто невозможные вещи, которые сделали команду США исключительной. Но мы до последнего не сдавались. Это часть наших ценностей, мы демонстрировали это до самого конца», — приводит слова Колле Parlons-Baslket.