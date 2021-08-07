Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Два топ-трансфера попали под расследование НБА

Два топ-трансфера попали под расследование НБА
Комментарии

НБА проводит расследования сразу по двум топ-трансферам в НБА, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Речь идёт о двух сделках «сайн-энд-трейд», в результате которых Кайла Лаури перешел из «Торонто» в «Майами», а Лонзо Болл – из «Нью-Орлеан» в «Чикаго».

По подозрениям лиги, клубы начали вести переговоры по этим сделкам ещё до официального открытия рынка свободных агентов.

Максимальный штраф для команд за тамперинг составляет $ 10 млн, кроме того, возможно отстранение руководителей, отмену драфт-пиков и аннулирование контрактов.

В прошлом году на подобном нарушении правил тамперинга попался «Милуоки», в результате чего сделка с Богданом Богдановичем была отменена, а «Бакс» были лишены пика 2-го раунда драфта-2022.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021