Два топ-трансфера попали под расследование НБА

НБА проводит расследования сразу по двум топ-трансферам в НБА, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Речь идёт о двух сделках «сайн-энд-трейд», в результате которых Кайла Лаури перешел из «Торонто» в «Майами», а Лонзо Болл – из «Нью-Орлеан» в «Чикаго».



По подозрениям лиги, клубы начали вести переговоры по этим сделкам ещё до официального открытия рынка свободных агентов.



Максимальный штраф для команд за тамперинг составляет $ 10 млн, кроме того, возможно отстранение руководителей, отмену драфт-пиков и аннулирование контрактов.



В прошлом году на подобном нарушении правил тамперинга попался «Милуоки», в результате чего сделка с Богданом Богдановичем была отменена, а «Бакс» были лишены пика 2-го раунда драфта-2022.