Два топ-трансфера попали под расследование НБА
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НБА проводит расследования сразу по двум топ-трансферам в НБА, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Речь идёт о двух сделках «сайн-энд-трейд», в результате которых Кайла Лаури перешел из «Торонто» в «Майами», а Лонзо Болл – из «Нью-Орлеан» в «Чикаго».
По подозрениям лиги, клубы начали вести переговоры по этим сделкам ещё до официального открытия рынка свободных агентов.
Максимальный штраф для команд за тамперинг составляет $ 10 млн, кроме того, возможно отстранение руководителей, отмену драфт-пиков и аннулирование контрактов.
В прошлом году на подобном нарушении правил тамперинга попался «Милуоки», в результате чего сделка с Богданом Богдановичем была отменена, а «Бакс» были лишены пика 2-го раунда драфта-2022.
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