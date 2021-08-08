Американки Сью Бёрд и Дайана Таурази установили рекорд по числу золота ОИ в баскетболе

Баскетболистки сборной США Сью Бёрд и Дайана Таурази завоевали пятую золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Ранее Бёрд и Таурази побеждали на Играх в Рио-де-Жанейро, Лондоне, Пекине и Афинах. Сью и Дайана теперь являются рекордсменками в истории по количеству золотых медалей в мужском и женском баскетболе. Они превзошли других американок Терезу Эдвардс, Лизу Лесли и Тамику Кэтчингс (4 золота). У мужчин лучшим по количеству золотых медалей остаётся форвард Кармело Энтони (3).

В финале женского олимпийского баскетбольного турнира в Токио сборная США обыграла национальную команду Японии со счётом 90:75. В составе чемпионок лучшими в матче были Бриттни Грайнер (30 очков), Эйжа Уилсон (19 очков) и Брианна Стюарт (14 очков). У японок наиболее результативными в игре стали Маки Такада (17 очков), Нако Мотохаси (16 очков) и Руи Матида (8 очков).