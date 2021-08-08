Бриттни Грайнер установила рекорд Олимпиады

Центровой сборной США Бриттни Грайнер, набравшей 30 очков в финальном матче Олимпийских игр в Токио с национальной командой Японии, покорилось уникальное достижение. Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю Грайнер превзошла соотечественницу – Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века.

В финале женского олимпийского баскетбольного турнира в Токио сборная США обыграла соперниц из Японии со счётом 90:75. Помимо Грайнер чаще всего кольцо японок поражали Эйжа Уилсон (19 очков) и Брианна Стюарт (14 очков). Среди японских баскетболисток наиболее результативными в игре стали Маки Такада (17 очков), Нако Мотохаси (16 очков) и Руи Матида (8 очков).