Бриттни Грайнер установила рекорд Олимпиады
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Центровой сборной США Бриттни Грайнер, набравшей 30 очков в финальном матче Олимпийских игр в Токио с национальной командой Японии, покорилось уникальное достижение. Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю Грайнер превзошла соотечественницу – Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века.
В финале женского олимпийского баскетбольного турнира в Токио сборная США обыграла соперниц из Японии со счётом 90:75. Помимо Грайнер чаще всего кольцо японок поражали Эйжа Уилсон (19 очков) и Брианна Стюарт (14 очков). Среди японских баскетболисток наиболее результативными в игре стали Маки Такада (17 очков), Нако Мотохаси (16 очков) и Руи Матида (8 очков).
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