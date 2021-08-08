Дрэймонд Грин повторил достижение Леброна, Джордана, Пиппена и Брайанта на ОИ

Форвард сборной США Дрэймонд Грин стал пятым в истории баскетболистом, сумевшим за карьеру завоевать как минимум три титула чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации и два золота Олимпийских игр.
По этому показателю он сравнялся с такими фигурами, как лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, легенда НБА Майкл Джордан, 6-кратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен и выдающийся игрок «Лейкерс» Коби Брайант.
Вчера, 7 августа, сборная США в финале Олимпийских игр в Токио со счётом 87:82 обыграла национальную команду Франции. Таким образом, американцы в 16-й раз в истории стали олимпийскими чемпионами. Победа в Токио стала для них 4-й подряд. США взяли 16 из 20 возможных золотых медалей в баскетболе за всю историю проведения Олимпийских игр.
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