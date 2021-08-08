Кайл Кузма назвал лучшего одноклубника по «Лейкерс». Это не Леброн
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Форвард Кайл Кузма в своём "твиттере" ответил на вопрос пользователя о лучшем одноклубнике за время выступления в «Лос-Анджелес Лейкерс». По словам Кайла, таковым для него является Джаред Дадли. Прежде Кузма часто отзывался о лидере «Лейкерс», Леброне Джеймсе, как о величайшем баскетболисте в истории.
Напомним, в нынешнее межсезонье Кайл Кузма перебрался в «Вашингтон Уизардс» в результате обмена. «Уизардс» обменяли разыгрывающего Расселла Уэстбрука на пики второго раунда драфтов-2024 и 2028 в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021.
Ранее Леброн поздравил сборную США с победой на Олимпийских играх в Токио. В финальной встрече американцы победили Францию со счетом 87:82.
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