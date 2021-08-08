Эксперт: Каваю Леонарду нельзя доверять

Телеведущий Стивен Эй Смит считает, что «Лос-Анджелес Клипперс» стоит отказаться от заключения длительного контракта с форвардом Каваем Ленардом.
«У меня очень серьёзные сомнения относительно того, стоит ли давать Каваю длительный контракт. Я говорил об этом раньше, и моё мнение не поменялось.
Господа, я не слепой. Я понимаю, что Леонард входит в топ-5 игроков ассоциации, когда здоров. Но проблема в том, что на Кавая нельзя положиться, так как он слишком часто травмируется. При этом он не способен оказывать влияние на медийность команды. Ко всему прочему, он не способен поддержать командный дух в раздевалке, он ни с кем не разговаривает», – цитирует Стивена Эй Смита Yardbarker.
Этим летом Леонард отказался от опции игрока на $ 36 миллионов, чтобы выйти на рынок свободных агентов. Кавай может подписать четырёхлетний контракт на $ 176,2 млн или заключить сделку на один сезон, чтобы в 2022 году при выходе на рынок претендовать на пятилетнее соглашение на сумму $ 235 миллионов.
В июле Леонард перенёс операцию по восстановлению от разрыва крестообразной связки колена, полученного в плей-офф НБА. В 52 матчах регулярного чемпионата Кавай набирал 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передачи в среднем за игру.
- 8 августа 2021
-
18:48
-
17:45
-
16:08
-
15:32
-
13:49
-
12:38
-
11:16
-
10:05
-
09:14
-
07:45
-
07:30
-
07:05
-
00:55
-
00:03
- 7 августа 2021
-
22:59
-
21:56
-
20:45
-
18:42
-
17:41
-
17:13
-
16:53
-
15:49
-
14:40
-
13:20
-
13:14
-
11:50
-
11:28
-
10:13
-
09:30
-
09:30
-
08:48
-
08:40
-
07:48
-
07:31
-
05:14