Эксперт: Каваю Леонарду нельзя доверять

Телеведущий Стивен Эй Смит считает, что «Лос-Анджелес Клипперс» стоит отказаться от заключения длительного контракта с форвардом Каваем Ленардом.



«У меня очень серьёзные сомнения относительно того, стоит ли давать Каваю длительный контракт. Я говорил об этом раньше, и моё мнение не поменялось.



Господа, я не слепой. Я понимаю, что Леонард входит в топ-5 игроков ассоциации, когда здоров. Но проблема в том, что на Кавая нельзя положиться, так как он слишком часто травмируется. При этом он не способен оказывать влияние на медийность команды. Ко всему прочему, он не способен поддержать командный дух в раздевалке, он ни с кем не разговаривает», – цитирует Стивена Эй Смита Yardbarker.



Этим летом Леонард отказался от опции игрока на $ 36 миллионов, чтобы выйти на рынок свободных агентов. Кавай может подписать четырёхлетний контракт на $ 176,2 млн или заключить сделку на один сезон, чтобы в 2022 году при выходе на рынок претендовать на пятилетнее соглашение на сумму $ 235 миллионов.



В июле Леонард перенёс операцию по восстановлению от разрыва крестообразной связки колена, полученного в плей-офф НБА. В 52 матчах регулярного чемпионата Кавай набирал 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передачи в среднем за игру.