Чемпион НБА: я рад, что сборной США больше не придётся иметь дело с Поповичем после ОИ

Бывший баскетболист НБА, а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс раскритиковал главного тренера сборной США по баскетболу Грега Поповича.
«Я рад, что сборной США больше не придётся иметь дело с Поповичем после ОИ», – написал Перкинс в своём «твиттере». Вскоре Кендрик удалил свой твит.
Вчера, 7 августа, сборная США в финале Олимпийских игр в Токио со счётом 87:82 обыграла национальную команду Франции. Таким образом, американцы в 16-й раз в истории стали олимпийскими чемпионами. Победа в Токио стала для них 4-й подряд. США взяли 16 из 20 возможных золотых медалей в баскетболе за всю историю проведения Олимпийских игр.
Единственное поражение на турнире Сборная США потерпела в матче с национальной командой Франции в первом туре группового этапа Олимпиады в Токио — 83:76.
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