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«Бруклин» объявил о подписании контракта с Кевином Дюрантом на $ 198 млн

«Бруклин» объявил о подписании контракта с Кевином Дюрантом на $ 198 млн
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Форвард Кевин Дюрант подписал новый контракт с «Бруклин Нетс», об этом сообщает официальный «твиттер» клуба. Ранее сообщалось, что игрок согласовал 4-летнее продление контракта на $ 198 млн.

Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота. «Бруклин» проиграл «Милуоки Бакс» в полуфинале Восточной конференции (3-4).

Национальная команда США завоевала золотые медали, в финале Игр со счётом 87:82 обыграв соперников из Франции. В среднем за матч на турнире Дюрант набирал 20,7 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 3,7 передачи. В решающей встрече соревнований с французами Кевин записал на свой счёт 29 очков. Кевин Дюрант был признан самым ценным игроком баскетбольного турнира Олимпийских игр в Токио.

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