«Вашингтон» заплатит игроку $ 1 бонуса в случае завоевания чемпионства

Чемпионский бонус разыгрывающего Спенсера Динуидди по контракту с «Вашингтон Уизардс» составляет 1 доллар, сообщает Clutch Points
Динуидди перешёл в «Вашингтон» в сделке сайн-энд-трейд с участием пяти команд. Разыгрывающий и «Уизардс» подписали трёхлетний контракт на 62 миллиона долларов. «Вашингтон» за всю историю только один раз становился чемпионом НБА в 1978 году.
Полностью масштабная сделка по Динуидди выглядит следующим образом.
«Вашингтон» получил: Спенсер Динуидди, Кайл Кузма, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Монтрез Харрелл, Аарон Холидэй, права на Айзейю Тодда (31-й пик драфта)
«Лос-Анджелес Лейкерс» получил: Расселл Уэстбрук
«Бруклин Нетс» получил: пик второго раунда драфта-2024, право обменяться пиками второго раунда драфта-2025 с «Уорриорз» или «Уизардс», торговое исключение на $ 11,5 млн
«Индиана Пэйсерз» получила: права на Айзейю Джексона (21-й пик драфта)
«Сан-Антонио Спёрс» получил: Чендлер Хатчинсон, пик второго раунда драфта-2022 «Вашингтона».
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