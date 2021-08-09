«Филадельфия» выбрала главную суперзвёздную цель на межсезонье

«Филадельфия Сиксерс» намерена усилить свой состав на следующий сезон разыгрывающим «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьеном Лиллардом, об этом сообщил инсайдер The Athletic Дерек Боднер.

Приобретение разыгрывающего стало основной целью клуба на межсезонье. Обмен Бена Симмонса теперь является второй по значимости задачей в клубе.

Напомним, ранее сообщалось, что Лиллард может покинуть «Портленд», несмотря на долгосрочный контракт с клубом, и использовать тактику Джеймса Хардена, который добился ухода из «Хьюстон Рокетс». Не так давно Лиллард разместил в своём «твиттере» фото, сделанное в Лос-Анджелесе. На нём было изображено, как он встречался с лидерами «Лейкерс» Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. В Сети посчитали, что Дэмьен намекнул на желание перейти в «Лейкерс».