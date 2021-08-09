Покинувший ЦСКА Майкл Эрик определился с новым клубом

Свободный агент Майкл Эрик перешёл в испанскую «Уникаху», об этом сообщил официальный сайт клуба.

Баскетболист сборной Нигерии перешёл в ЦСКА из «Тюрк Телекома» в конце февраля нынешнего года на фоне большого количества травм в рядах армейцев и подписал соглашение до окончания сезона. Майкл принял участие в 27 матчах, причём в 20 из них выходил в стартовом составе. Его средние статистические показатели – 5,8 очка (65,4% двухочковых), 3,4 подбора, 0,4 перехвата и 0,4 блок-шота за 12,5 минуты. Вместе с красно-синими Эрик дебютировал в «Финале четырёх» Евролиги и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Напомним, ранее административный совет клуба из Малаги единогласно принял решение о переводе команды в Лигу чемпионов после анализа экономических, стратегических и спортивных показателей. «Уникаха» будет играть не под эгидой турниров Евролиги впервые с 2001 года. Команда регулярно выступала в Евролиге с 2001 по 2016 годы, затем перешла в Еврокубок. «Уникаха» вернулась в Евролигу на сезон-2017/2018 после победы в Еврокубке-2017.

«Уникаха» станет одним из самых титулованных клубов Лиги чемпионов в следующем сезоне. В прошлом году уже наблюдался отток клубов Еврокубка в Лигу чемпионов. Под эгиду ФИБА решили перейти некоторые турецкие, израильские и греческие клубы.