Эксперт назвал современного игрока, который в нападении находится на уровне Джордана

Стивен Эй Смит рассказал, что, по его мнению, защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри находится на одном уровне с Майклом Джорданом по атакующим навыкам.
«Я могу сказать, что Стефен Карри мог бы посоперничать с Майклом Джорданом в атакующих навыках. Мы никогда не видели такого невероятного снайпера. Никогда! Он не может так же вколачивать мяч в корзину, как Майкл, он не обладает такими навыками игры в воздухе, как Джордан.
Но при этом ранее не было такого игрока, чтобы мы смотрели на него и говорили: «Майкл бы так не смог». Но чего Джордан точно не мог, так это забивать, как Карри», – рассказал Стивен Эй Смит в своём «твитттере».
Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.
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