Владелец-миллиардер прилетел в Словению для вручения Дончичу супермаксимального контракта

Специальный советник «Далласа» Дирк Новицки, владелец клуба Марк Кьюбан, главный тренер Джейсон Кидд, генеральный менеджер Нико Харрисон и ассистент генерального менеджера Майкл Финли приехали в Словению, сообщает Eurohoops. Журналисты местных телеканалов сняли, как руководство «Далласа» гуляет по столице Словении — Любляне.
Напомним, ранее сообщалось, что руководители клуба отправятся в Словению, чтобы предложить Луке Дончичу продление контракта. Об этом, ссылаясь на источники, в своём «твиттере» сообщил обозреватель Марк Стайн.
Речь идёт о пятилетнем соглашении на сумму более $ 200 млн.
Напомним, по итогам Олимпийских игр сборная Словении осталась четвёртой, уступив сначала сборной Франции в полуфинале, а затем и в матче за бронзовые медали национальной команде Австралии — 93:107.
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