Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владелец-миллиардер прилетел в Словению для вручения Дончичу супермаксимального контракта

Владелец-миллиардер прилетел в Словению для вручения Дончичу супермаксимального контракта
Комментарии

Специальный советник «Далласа» Дирк Новицки, владелец клуба Марк Кьюбан, главный тренер Джейсон Кидд, генеральный менеджер Нико Харрисон и ассистент генерального менеджера Майкл Финли приехали в Словению, сообщает Eurohoops. Журналисты местных телеканалов сняли, как руководство «Далласа» гуляет по столице Словении — Любляне.

Напомним, ранее сообщалось, что руководители клуба отправятся в Словению, чтобы предложить Луке Дончичу продление контракта. Об этом, ссылаясь на источники, в своём «твиттере» сообщил обозреватель Марк Стайн.

Речь идёт о пятилетнем соглашении на сумму более $ 200 млн.

Напомним, по итогам Олимпийских игр сборная Словении осталась четвёртой, уступив сначала сборной Франции в полуфинале, а затем и в матче за бронзовые медали национальной команде Австралии — 93:107.

Новость по теме
Президент «Днепра» высказался о критике Ярославы Могучих за фото с Марией Ласицкене на ОИ
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021