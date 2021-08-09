Полиция Лос-Анджелеса требует наказать игрока НБА

Профсоюз полиции Лос-Анджелеса обратился к комиссару НБА Адаму Сильверу и владельцу «Нью-Орлеан Пеликанс» Гейлу Бэнсону с требованием наказать баскетболиста Джексона Хэйса, который позволил себе оскорбить полицейских во время его задержания в конце июля.
«Он не только препятствовал расследованию дела о домашнем насилии, но и неоднократно назвал полицейских словом на букву «Н», в агрессивной и угрожающей манере. Ни один человек не должен страдать от таких оскорбительных и мерзких высказываний. Таким оскорблениям нет места в нашем обществе, им не должно быть места и в НБА.
В уставе НБА говорится, что комиссар имеет право оштрафовать игрока на $ 50 тыс., если его комментарии оказывают пагубное влияние на репутацию баскетбольного сообщества и противоречат интересам ассоциации.
Мы просим вас расследовать использование мистером Хэйсом слов на букву «Н» во время инцидента и привлечь его к ответственности за нарушение ценностей НБА», — цитирует текст письма TMZ.
28 июля полиция прибыла в один из домов Лос-Анджелеса по вызову о факте домашнего насилия. При попытке входа в дом Хэйс всячески мешал правоохранителям, в результате чего началась драка. Полицейские вызвали помощь по рации.
Примечательно, что все полицейские, приехавшие на задержание игрока, были белыми.
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