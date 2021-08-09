Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Полиция Лос-Анджелеса требует наказать игрока НБА

Полиция Лос-Анджелеса требует наказать игрока НБА
Комментарии

Профсоюз полиции Лос-Анджелеса обратился к комиссару НБА Адаму Сильверу и владельцу «Нью-Орлеан Пеликанс» Гейлу Бэнсону с требованием наказать баскетболиста Джексона Хэйса, который позволил себе оскорбить полицейских во время его задержания в конце июля.

«Он не только препятствовал расследованию дела о домашнем насилии, но и неоднократно назвал полицейских словом на букву «Н», в агрессивной и угрожающей манере. Ни один человек не должен страдать от таких оскорбительных и мерзких высказываний. Таким оскорблениям нет места в нашем обществе, им не должно быть места и в НБА.

В уставе НБА говорится, что комиссар имеет право оштрафовать игрока на $ 50 тыс., если его комментарии оказывают пагубное влияние на репутацию баскетбольного сообщества и противоречат интересам ассоциации.

Мы просим вас расследовать использование мистером Хэйсом слов на букву «Н» во время инцидента и привлечь его к ответственности за нарушение ценностей НБА», — цитирует текст письма TMZ.

28 июля полиция прибыла в один из домов Лос-Анджелеса по вызову о факте домашнего насилия. При попытке входа в дом Хэйс всячески мешал правоохранителям, в результате чего началась драка. Полицейские вызвали помощь по рации.

Примечательно, что все полицейские, приехавшие на задержание игрока, были белыми.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021