Источник: один из лучших игроков ЦСКА перейдёт в «Партизан»

Разыгрывающий ЦСКА Дэниэл Хэкетт согласовал контракт с «Партизаном», официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшие дни, сообщает Informer.rs.
Хэкэтт выступал за ЦСКА последние три сезона. Контракт итальянского баскетболиста с армейцами действует до конца сезона-2021/2022. Сообщается, что ключевым фактором трансфера является желание Хэкэтта продолжить карьеру в «Партизане». В данный момент решается, выплатит ли «Партизан» определённую компенсацию ЦСКА или Хэкетт прекратит сотрудничество с российским клубом по взаимному согласию сторон.
Напомним, этим летом «Партизан» назначил на пост главного тренера 9-кратного чемпиона Евролиги Желько Обрадовича. Состав сербского клуба пополнили известные на европейском рынке игроки Кевин Пантер, Алекса Аврамович, Зак Ледэй, Родион Куруц, Даллас Мур и Ален Смаилагич.
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