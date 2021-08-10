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Источник: один из лучших игроков ЦСКА перейдёт в «Партизан»

Источник: один из лучших игроков ЦСКА перейдёт в «Партизан»
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Разыгрывающий ЦСКА Дэниэл Хэкетт согласовал контракт с «Партизаном», официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшие дни, сообщает Informer.rs.

Хэкэтт выступал за ЦСКА последние три сезона. Контракт итальянского баскетболиста с армейцами действует до конца сезона-2021/2022. Сообщается, что ключевым фактором трансфера является желание Хэкэтта продолжить карьеру в «Партизане». В данный момент решается, выплатит ли «Партизан» определённую компенсацию ЦСКА или Хэкетт прекратит сотрудничество с российским клубом по взаимному согласию сторон.

Напомним, этим летом «Партизан» назначил на пост главного тренера 9-кратного чемпиона Евролиги Желько Обрадовича. Состав сербского клуба пополнили известные на европейском рынке игроки Кевин Пантер, Алекса Аврамович, Зак Ледэй, Родион Куруц, Даллас Мур и Ален Смаилагич.

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