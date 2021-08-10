Лука Дончич прокомментировал подписание рекордного супермаксимального контракта в НБА

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал подписание супермаксимального продления с клубом. Напомним, что Лука заключил пятилетнее соглашение с клубом на $ 207 млн.



«Сегодня сбылась моя мечта. Баскетбол дал мне очень многое и привёл меня во множество удивительных мест. Я очень рад остаться в составе «Далласа».



Также я рад объявить, что этот контракт позволит мне улучшить работу моего благотворительного фонда. Деньги фонда будут направлены на поддержку Словении, а также северного Техаса. Уже скоро в Словении будут открыты две новые баскетбольные площадки. Теперь множество детей смогут осуществить свои мечты, как это уже сделал я» – цитирует Дончича ESPN.



В прошлом регулярном чемпионате НБА Лука набирал 27,7 очка, 8,0 подбора и 8,6 передачи в среднем за игру. «Даллас» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4).

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