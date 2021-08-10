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Анна Седокова отреагировала на успешный дебют Яниса Тиммы за «Орландо»

Анна Седокова отреагировала на успешный дебют Яниса Тиммы за «Орландо»
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Популярная певица Анна Седокова прокомментировала дебют своего мужа, форварда сборной Латвии с успешный дебютом за «Орландо Мэджик» в Летней лиге НБА.

«Только мы знаем через что нам пришлось пройти. Но каждую секунду я не прекращала восхищаться тобой.

Я всегда рядом. Мы очень благодарны за вашу поддержку», – написала на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Тимма был выбран ««Мемфис Гриззлис» на драфте 2013 года под общим 60-м номером. Спустя два года «Мемфис» передал права на игрока «Орландо Мэджик».

Янис покинул «Химки» во второй половине сезона-2020/2021. Для Тиммы участие в этой Летней лиге стало дебютным. В прошлом сезоне Евролиги форвард принял участие в 16 матчах в составе «Химок», набирая в среднем 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты при точности 40,7% двухочковых и 35% трёхочковых бросков.

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