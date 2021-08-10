Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кармело Энтони рассказал, почему объединился с Леброном Джеймсом именно сейчас

Кармело Энтони рассказал, почему объединился с Леброном Джеймсом именно сейчас
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони рассказал, почему он решил объединиться в одной команде со своим другом Леброном Джеймсом именно сейчас.

«Мы не объединялись раньше, потому что у каждого был свой путь. Но время пришло. На протяжении многих лет мы постоянно говорили об этом, шутили об этом. И сейчас для нас пришло время быть в одной команде. Лучшего времени нельзя и представить.

Что именно сказал мне Леброн этим летом? Он сказал, что пора, мы должны это сделать. Сказал, что я им нужен», – цитирует Энтони Bleacher Report.

Напомним, что этим летом Энтони подписал с «Лейкерс» годичный минимальный контракт. Кармело решил объединиться со своим близким другом Леброном Джеймсом и отказался от идеи возвращения в «Нью-Йорк Никс».

37-летний Энтони провёл последние два сезона в «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом регулярном чемпионате 10-кратный участник Матча звёзд НБА набирал в среднем 13,4 очка и 3,1 подбора при 40,9% трёхочковых.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021