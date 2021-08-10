Кармело Энтони рассказал, почему объединился с Леброном Джеймсом именно сейчас

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони рассказал, почему он решил объединиться в одной команде со своим другом Леброном Джеймсом именно сейчас.
«Мы не объединялись раньше, потому что у каждого был свой путь. Но время пришло. На протяжении многих лет мы постоянно говорили об этом, шутили об этом. И сейчас для нас пришло время быть в одной команде. Лучшего времени нельзя и представить.
Что именно сказал мне Леброн этим летом? Он сказал, что пора, мы должны это сделать. Сказал, что я им нужен», – цитирует Энтони Bleacher Report.
Напомним, что этим летом Энтони подписал с «Лейкерс» годичный минимальный контракт. Кармело решил объединиться со своим близким другом Леброном Джеймсом и отказался от идеи возвращения в «Нью-Йорк Никс».
37-летний Энтони провёл последние два сезона в «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом регулярном чемпионате 10-кратный участник Матча звёзд НБА набирал в среднем 13,4 очка и 3,1 подбора при 40,9% трёхочковых.
- 10 августа 2021
-
11:38
-
10:46
-
10:24
-
08:00
-
07:44
-
07:33
-
01:52
-
00:57
- 9 августа 2021
-
23:59
-
22:49
-
22:03
-
20:56
-
20:01
-
18:52
-
17:53
-
16:47
-
15:47
-
14:15
-
12:22
-
11:20
-
10:30
-
07:54
- 8 августа 2021
-
23:47
-
22:13
-
21:22
-
19:52
-
18:48
-
17:45
-
16:08
-
15:32
-
13:49
-
12:38
-
11:16
-
10:05
-
09:14