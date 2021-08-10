Кармело Энтони рассказал, почему объединился с Леброном Джеймсом именно сейчас

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони рассказал, почему он решил объединиться в одной команде со своим другом Леброном Джеймсом именно сейчас.



«Мы не объединялись раньше, потому что у каждого был свой путь. Но время пришло. На протяжении многих лет мы постоянно говорили об этом, шутили об этом. И сейчас для нас пришло время быть в одной команде. Лучшего времени нельзя и представить.



Что именно сказал мне Леброн этим летом? Он сказал, что пора, мы должны это сделать. Сказал, что я им нужен», – цитирует Энтони Bleacher Report.



Напомним, что этим летом Энтони подписал с «Лейкерс» годичный минимальный контракт. Кармело решил объединиться со своим близким другом Леброном Джеймсом и отказался от идеи возвращения в «Нью-Йорк Никс».



37-летний Энтони провёл последние два сезона в «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом регулярном чемпионате 10-кратный участник Матча звёзд НБА набирал в среднем 13,4 очка и 3,1 подбора при 40,9% трёхочковых.