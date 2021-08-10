Игрок «Вашингтона» отреагировал на бонус в 1 доллар за чемпионский титул

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Спенсер Динвидди прокомментировал свой чемпионский бонус, который составляет $ 1.
«Если мы выиграем чемпионат, я предпочту, чтобы клуб выплатил мне этот бонус в центах. Я хочу 100 центов», – цитирует Динвидди Clutch Points.
Напомним, что Динвидди перешёл в «Вашингтон» в сделке сайн-энд-трейд с участием пяти команд. Разыгрывающий и «Уизардс» подписали трёхлетний контракт на 62 миллиона долларов. «Вашингтон» за всю историю только один раз становился чемпионом НБА в 1978 году.
Полностью масштабная сделка по Динвидди выглядит следующим образом.
«Вашингтон» получил: Спенсера Динвидди, Кайла Кузму, Кентавиус Колдуэлл-Поупа, Монтреза Харрелла, Аарона Холидэя, права на Айзейю Тодда (31-й пик драфта)
«Лос-Анджелес Лейкерс» получил: Расселл Уэстбрука.
«Бруклин Нетс» получил: пик второго раунда драфта-2024, право обменяться пиками второго раунда драфта-2025 с «Уорриорз» или «Уизардс», торговое исключение на $ 11,5 млн
«Индиана Пэйсерз» получила: права на Айзейю Джексона (21-й пик драфта)
«Сан-Антонио Спёрс» получил: Чендлера Хатчинсона, пик второго раунда драфта-2022 «Вашингтона».
- 10 августа 2021
-
13:47
-
12:54
-
11:38
-
10:46
-
10:24
-
08:00
-
07:44
-
07:33
-
01:52
-
00:57
- 9 августа 2021
-
23:59
-
22:49
-
22:03
-
20:56
-
20:01
-
18:52
-
17:53
-
16:47
-
15:47
-
14:15
-
12:22
-
11:20
-
10:30
-
07:54
- 8 августа 2021
-
23:47
-
22:13
-
21:22
-
19:52
-
18:48
-
17:45
-
16:08
-
15:32
-
13:49
-
12:38
-
11:16