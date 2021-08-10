Игрок «Вашингтона» отреагировал на бонус в 1 доллар за чемпионский титул

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Спенсер Динвидди прокомментировал свой чемпионский бонус, который составляет $ 1.



«Если мы выиграем чемпионат, я предпочту, чтобы клуб выплатил мне этот бонус в центах. Я хочу 100 центов», – цитирует Динвидди Clutch Points.



Напомним, что Динвидди перешёл в «Вашингтон» в сделке сайн-энд-трейд с участием пяти команд. Разыгрывающий и «Уизардс» подписали трёхлетний контракт на 62 миллиона долларов. «Вашингтон» за всю историю только один раз становился чемпионом НБА в 1978 году.



Полностью масштабная сделка по Динвидди выглядит следующим образом.



«Вашингтон» получил: Спенсера Динвидди, Кайла Кузму, Кентавиус Колдуэлл-Поупа, Монтреза Харрелла, Аарона Холидэя, права на Айзейю Тодда (31-й пик драфта)



«Лос-Анджелес Лейкерс» получил: Расселл Уэстбрука.



«Бруклин Нетс» получил: пик второго раунда драфта-2024, право обменяться пиками второго раунда драфта-2025 с «Уорриорз» или «Уизардс», торговое исключение на $ 11,5 млн



«Индиана Пэйсерз» получила: права на Айзейю Джексона (21-й пик драфта)



«Сан-Антонио Спёрс» получил: Чендлера Хатчинсона, пик второго раунда драфта-2022 «Вашингтона».