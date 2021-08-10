Илья Сорокин определился с новым клубом

Российский центровой Илья Сорокин перешёл в «Менорку», которая выступает в третьем по значимости испанском дивизионе. Об этом сообщил телеграм-канал «Перехват».
Главный тренер клуба Хавьер Замора считает, что у Сорокина огромный потенциал, и игрок будет только прибавлять. Его планируют использовать и как центрового, и как мощного форварда.
Напомним, последние два года форвард выступал в системе «Нижнего Новгорода».
Ранее нижегородский клуб объявил о подписании контракта с Михаилом Кулагиным.
Минувший сезон защитник провёл в «Енисее». В 21 матче Единой лиги ВТБ в среднем набирал 13,5 очка, делал 2,7 подбора и 2,6 передачи. Самый результативный матч в прошлом сезоне завершился для Кулагина набором 26 очков. Столько баллов он заработал в матче с «Пармой».
Кулагин дважды участвовал в Матчах всех звёзд Единой лиги ВТБ (2018 и 2021 годы).
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