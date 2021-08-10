Медалист ОИ Станислав Шаров рассказал, о чём попросит на встрече с президентом России

Баскетболист сборной России 3х3 Станислав Шаров 9 августа встретился со школьниками в Калининграде.
«Можете попросить президента, чтобы он в Калининграде построил хорошую баскетбольную арену?» — цитирует вопрос ребёнка спортсмену «Комсомольская правда — Калининград».
«Встреча с президентом состоится, но я ещё не знаю когда. Потому что 16 августа я уже улетаю на сборы, и, наверное, нас будут выхватывать оттуда. Но я обязательно задам этот вопрос, передам твою просьбу, если будет такая возможность», — приводит слова Шарова «Комсомольская правда — Калининград».
Напомним, на Олимпиаде в Токио обе сборные завоевали серебряные медали. Мужская сборная в финале проиграла сборной Латвии со счётом 18:21. Женская сборная потерпела поражение в матче с американской сборной со счётом 15:18. Все восемь игроков мужской и женской сборных по баскетболу 3х3 на ОИ-2020 в Токио (Япония) получат звания «Заслуженный мастер спорта России».
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