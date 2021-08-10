Молодой игрок «Реала» заплатит крупный выкуп ради перехода в НБА
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19-летний испанский центровой Усман Гаруба договорился с «Реалом» о выкупе контракта за € 3 млн, чтобы перебраться в «Хьюстон Рокетс» — клуб НБА выбрал его на драфте этого года под 23-м номером. Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, игрок и мадридский клуб некоторое время вели напряжённые переговоры, но в конечном счёте «Реал» согласился отпустить 19-летнего игрока, чей контракт с клубом истекает лишь в 2025 году.
Примечательно, что если бы Гаруба перешёл в клуб Национальной баскетбольной ассоциации летом 2022 года, то сумма выкупа стала бы больше ещё на € 1 млн — и так было бы каждый последующий сезон.
В конце июля стало известно, что лёгкий форвард Адам Ханга, который провёл в «Барселоне» 4 последних сезона, перешёл в «Реал».
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