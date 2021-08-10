Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Виртус» подписал игрока сборной Италии из НБА

«Виртус» подписал игрока сборной Италии из НБА
Комментарии

Экс-разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Нико Мэннион подписал контракт с «Виртусом». Об этом сообщила пресс-служба итальянской команды. Как рассказал в своём «твиттере» инсайдер Маттео Андреани, соглашение между сторонами было заключено на несколько лет.

«С большим удовлетворением сообщаю о появлении в составе «Виртуса» Нико Мэнниона, молодого и талантливого игрока, который уже успел продемонстрировать все свои возможности. Нико был одной из наших главных целей, а переговоры о его переходе продолжались несколько недель», — сказал генеральный менеджер «Виртуса» Лука Баральди.

Нико был выбран «Уорриорз» под 48-м номером на драфте 2020 года. В дебютном сезоне игрок провёл 30 матчей, в которых в среднем набирал 4,1 очка.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021