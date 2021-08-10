«Виртус» подписал игрока сборной Италии из НБА

Экс-разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Нико Мэннион подписал контракт с «Виртусом». Об этом сообщила пресс-служба итальянской команды. Как рассказал в своём «твиттере» инсайдер Маттео Андреани, соглашение между сторонами было заключено на несколько лет.



«С большим удовлетворением сообщаю о появлении в составе «Виртуса» Нико Мэнниона, молодого и талантливого игрока, который уже успел продемонстрировать все свои возможности. Нико был одной из наших главных целей, а переговоры о его переходе продолжались несколько недель», — сказал генеральный менеджер «Виртуса» Лука Баральди.



Нико был выбран «Уорриорз» под 48-м номером на драфте 2020 года. В дебютном сезоне игрок провёл 30 матчей, в которых в среднем набирал 4,1 очка.