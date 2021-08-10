Гомельский отреагировал на информацию о переходе Хэкетта из ЦСКА в «Партизан»

Известный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на сообщения СМИ о согласовании разыгрывающего ЦСКА Дэниела Хэкетта контракта с «Партизаном».



«Слышали новость/слух об уходе Хэккета в «Партизан»? Не тревожно за предстоящий сезон? Как это понять?» — поинтересовались у Владимира на его сайте.

«Конечно, тревожно. Остаётся надеяться и ждать. О переходе Хэкетта не слышал. Клубная информация отсутствует. ПБК ЦСКА закрыт от всех. Совсем не понятно», — ответил Гомельский.



Дэниел выступал за ЦСКА последние три сезона. Контракт итальянского баскетболиста с армейцами действует до конца сезона-2021/2022. Сообщается, что ключевым фактором трансфера является желание Хэкетта продолжить карьеру в «Партизане».