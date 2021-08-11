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Эксперт: не знаю, помните ли вы Ларри Бёрда. Вы окажете ему честь, не сравнивая с Дончичем

Эксперт: не знаю, помните ли вы Ларри Бёрда. Вы окажете ему честь, не сравнивая с Дончичем
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Аналитик НБА Скип Бэйлесс заявил, что защитника «Даллас Маверикс» Луку Дончича нельзя сравнивать с легендой «Бостон Селтикс» Ларри Бёрдом.

«Не знаю, помните ли вы Ларри Бёрда. Если бы он был вашим любимым игроком, вы бы оказали ему честь, не сравнивая с этим пацаном. Лука Дончич не умеет бросать по кольцу, и я могу доказать это утверждение статистикой. Он не умеет бросать трёхочковые и штрафные.

Его процент из-за дуги — 33. Разве это уровень Ларри Бёрда? Процент с линии штрафных — 74. Это ужасно для игрока такого уровня. А в плей-офф всё ещё хуже. Я видел, как он запустил «эйр-болл» с линии. Готов поставить все свои сбережения на то, что Ларри Бёрд никогда не бросал сквозняк с линии штрафных», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

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