Игрок, которого хотел ЦСКА, объяснил, почему выбрал не выступающий в Евролиге «Партизан»

Защитник Кевин Пантер объяснил, почему принял решение заключить контракт с «Партизаном». Ранее сообщалось, что Пантер близок к переходу в ЦСКА.
«Многие задаются вопросом, почему я подписал контракт с клубом, не участвующим в Евролиге. Признаюсь, что немало нервничал при принятии этого решения. Но в конечном итоге я очень рад, что всё сложилось именно так. Да, я пошёл на определённый риск, но ведь в этом клубе есть Желько Обрадович, выигравший девять европейских титулов. Настоящая легенда! Именно он подтолкнул меня к такому решению.
Во время нашей беседы он сообщил мне, что твёрдо верит в меня и считает, что я буду качественным усилением для команды. Когда звонит такой статусный тренер и говорит такие вещи, сразу становится понятно, что к чему», — приводит слова Пантера rs.n1info.com со ссылкой на подкаст Hidden džems.
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