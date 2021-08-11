Расселл Уэстбрук высказался на презентации в качестве игрока «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук заявил, что его задачей в новой команде будет сделать партнёров по команде лучше.



«Это будет мой 14-й сезон в лиге. Каждый год я стараюсь найти способ преобразить и сделать своих партнёров по команде лучше. Энтони Дэвис и Леброн Джеймс – мои друзья. И я, будучи их партнером по команде, должен преобразить их игру. Они будут делать то же самое для меня», – сказал Уэстбрук на пресс-конференции в честь презентации в качестве игрока «Лейкерс».



Уэстбрук – рекордсмен в истории НБА по числу трипл-даблов за карьеру (184) и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В прошлом сезоне в составе «Вашингтон Уизардс» Расселл провёл 65 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 11,7 передачи и 11,5 подбора.