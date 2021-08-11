Стало известно, почему в «Голден Стэйт» опасаются трансфера Бена Симмонса

Руководство клуба «Голден Стэйт Уорриорз» разделилось во мнении относительно возможного трансфера разыгрывающего Бена Симмонса. Об этом во время подкаста Lowe Post сообщили Зак Лоу и Стивен Эй Смит.



«Думаю, что внутри „Уорриорз“ разделились мнения по поводу возможной совместимости Симмонса и Дрэймонда Грина», — сказал Лоу.



«Мне сказали, что это действительно так. Мнения разделились», — подтвердил Смит.



Дрэймонд Грин и Бэн Симмонс обладают схожим стилем игры, что и привело к разделению мнений.



Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.



Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.

Новость по теме Стали известны новые подробности конфликта Бена Симмонса и «Филадельфии»