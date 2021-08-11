Владелец-миллиардер объяснил, почему приехал из США в Словению для контракта с Дончичем

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан объяснил, зачем он приехал в Словению ради подписания контракта с Лукой Дончичем, а не завершил процесс на территории Америки.



«Когда мы выбрали Луку на драфте в 2018 году, мы думали, что он хорош, но не ожидали, что он окажется настолько сильным. Это кульминация его напряжённой работы. Он не только много работал, чтобы стать потрясающим игроком НБА, таким потрясающим профессионалом, каким он является, но и проделал большую работу, чтобы стать частью команды. Он действительно хороший человек. Я рад сообщить, что он подписал новый контракт с „Далласом“ Мы хотим, чтобы у него была такая же карьера, как у Дирка Новицки, если не успешнее.



Наша поездка с Словению должна подтвердить Луке, насколько он важен для нас. Это только начало. Мы хотим, чтобы он знал, что мы с ним рядом, будь то здесь, в Словении, в Далласе или где-нибудь в мире. Думаю, что приезд сюда, пребывание в городе, времяпрепровождение с ним и так далее, позволило нам сделать первый шаг к пониманию того, что важно для него», — цитирует Кьюбана Basket USA.