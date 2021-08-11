Новичок НБА отреагировал на то, что он полный тёзка лидера Ку-клукс-клана

Новичок «Бруклина» Дэвид Дьюк сказал, что не переживает по поводу того, что является полным тёзкой одного из лидеров Ку-клукс-клана 70-х годов.

«Если кому-то и следует сменить имя, так это ему. Я должен быть тем, кто оставит имя. Надеюсь, что однажды, когда вы будете смотреть на это имя, оно уже не будет вызывать столько негативных ассоциаций», — приводит слова Дьюка в своём «твиттере» журналист New York Post Брайан Льюис.

В 80-х и 80-х годах на тот момент уже бывший глава отделения Ку-клукс-клана Дьюк неоднократно выдвигался кандидатом на пост президента США. В 90-х годах Дьюк проживал в России на протяжении пяти лет. 71-летний Дьюк в настоящее время живёт в городе Мэндевилль (штат Луизиана, США).